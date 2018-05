Tronraneren Struensee spillede højt spil - og tabte

Almuen var som rasende af Glæde.

Sådan noterede en embedsmand i sin dagbog efter arrestationen af kabinetsminister Johann Friedrich Struensee (1737-1772) fredag den 17. januar 1772. Struensee og hans nærmeste medarbejdere var i de tidlige morgentimer blevet arresteret og indsat som statsfanger i Kastellet, mens dronning Caroline Mathilde (1751-1775) under militær bevogtning var blevet ført til Kronborg. Men hvad jublede københavnerne egentlig over?

Det var nok de færreste, der præcis vidste, hvad der var foregået på slottet i løbet af natten og morgenen. Rygterne svirrede i hovedstaden, og folk stimlede om morgenen sammen på Christiansborg Slotsplads for at høre nyt. Havde Struensee afsat kongen og indsat sig selv som regent? Eller var det Struensee, som var blevet væltet? Op ad formiddagen viste kong Christian 7. (1749-1808) sig på slotsaltanen til stor jubel for de forsamlede.

Kongen levede, gudskelov. Mens kongen viftede med et tørklæde, stod enkedronning Juliane Marie (1729- 1796) lidt tilbagetrukket bag ham. Det var hende, der var hovedfiguren i det netop overståede kup mod Struensee. Sammen med sin søn, arveprins Frederik (1753-1805), og dennes lærer, Ove (Høegh-) Guldberg (1731-1808), udgjorde hun den junta, der nu havde magten i riget.

Nogle timer senere tvang de nye magthavere den ængstelige konge ind i en fløjlskaret med seks hvide heste spændt for, så han sammen med arveprins Frederik kunne køres rundt i de københavnske gader. Formålet var at vise befolkningen, at man havde befriet den stakkels konge fra den indespærring, som Struensee, dronning Caroline Mathilde og deres håndlangere havde holdt ham i. Københavnerne kvitterede da også med vild jubel og fulgte vognen rundt på dens tur. På byens tage stod folk og råbte hurra, og fra husenes vinduer vinkede beboerne med tørklæder og hatte. Inde i kareten krøb den rædselsslagne konge sammen "omringet af en skrigende og hujende pøbel, der ikke vidste, hvad den råbte hurra for," som en iagttager fortalte.

Fortællingen om Struensee og de dramatiske dage i 1772 er historien om Struensees affære med dronning Caroline Mathilde, den syge konge samt Struensees magtovertagelse i landet og senere henrettelse den 28. april 1772. Eftertiden har berømmet Struensee for at være visionær og for at lægge afstand til den tilbagestående og dorske danske tilgang til tingene. Men i sin samtid var Struensee forhadt. Hans politik blev ikke bakket op, og i månederne inden hans fald var Københavns befolkning og militær i oprør mod ham. Ikke engang en Struensee-idé til et arrangement, der skulle gyde olie på vandene, hjalp. Arbejdere og matroser fra Holmen blev inviteret til fest i Frederiksberg Have. Øl og vin ad libitum og en okse fyldt med får og fjerkræ skulle steges og gives til de fremmødte. Kongen ville komme og skære for, når oksen skulle fortæres. Denne gestus skulle markere den indbyrdes forståelse mellem konge og undersåtter, og folkeviddet døbte dyret forsoningsoksen. Hele dagen havde man forberedt festen i Frederiksberg Have. Netop, som hoffet stod klar til at sætte sig i vognene og køre til Frederiksberg, blev det meddelt, at kongen havde det skidt og ikke kunne tage af sted.

Hoffets deltagelse i festen blev aflyst i sidste øjeblik. Kongens ildebefindende var påskuddet for ikke at tage til Frederiksberg. Sandheden var, at Struensee havde modtaget efterretninger om, at nogle sammensvorne ville benytte forsoningsfesten til at sætte ham ud af spillet ved et attentat.

Danskernes fortællinger om Struensee begynder således med kritik og billedet af en moralsk fordærvet tronraner, der takket være guddommelig indgriben blev revet ned fra magtens tinder . Herefter forandrer figuren sig. Struensee er ganske vist i eftertiden blevet lagt for had, men han har taget mange andre skikkelser og er endt langt fra samtidens fordømmelse. Se blot alle teaterstykkerne, romanerne og filmene, hvor han langt hen ad vejen glorificeres. Med Nicolaj Arcels film En kongelig affære (2012) med Mads Mikkelsen i hovedrollen blev den gængse opfattelse af Struensee som den tragiske helt eller oplysningens martyr cementeret, mens det danske samfund fremstilles som tilbagestående og forstokket.

Struensee-figuren er for længst trådt ind i en sfære, der er løsrevet fra alle forpligtelser i forhold til historiske kendsgerninger og autenticitet. Den historiske Struensee har veget pladsen for ideologiske eller følelsesmæssige essenser. Afstanden til de historiske begivenheder gør, at skildringen af Struensee helt er afkoblet samtidens stemninger. Eftertidens idealer har afløst samtidens domme. Vurderingen foregår på det abstrakte plan, på ideernes plan, i den normative eller kunstneriske forståelse af Struensee. På trods af - og på grund af - at Struensee og hans styre var særdeles upopulært blandt stort set alle grupper i samfundet, har han fået martyrstatus. I den forstand er Struensee blevet en myte.

Struensees kun 16 måneder ved magten rokkede ved fundamentet i den enevældige stat (1660-1849) og fik stor indflydelse på de følgende regeringer, fordi de på godt og ondt var nødsaget til at forholde sig til de eksperimenter, Struensee havde kastet sig ud i. Danskerne stiftede for første gang bekendtskab med ytringsfrihed, en mere human straffelovgivning og mange andre forhold, der pegede frem mod en senere tids samfundsindretning. Selv om de fleste af hans tiltag blev rullet tilbage, kunne erindringen om dem ikke udslettes. På den måde satte han et uudviskeligt aftryk.

