Kroophold

Selv på hverdage kommer folk fra hele landet til Sydlangeland for at indlogere sig på Bagenkop Kro, hvor de for 500 kroner får både mad og overnatning. Kroen råder efterhånden over 55 dobbeltværelser på flere adresser i byen. - Det er mængden, der gør det, siger krovært Flemming Johansen.