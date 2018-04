Udgangspunktet er svært, når Bayern München tirsdag aften skal forsøge at spille sig i Champions League-finalen i fodbold.

De tyske mestre tabte den første semifinalekamp 1-2 hjemme til Real Madrids titelindehavere, så spanierne er favoritter før returkampen på Santiago Bernabeu.

Bayern München-spillerne har dog noteret sig, at Juventus i kvartfinalen var tæt på at fremtvinge forlænget spilletid i Madrid med et endnu dårligere udgangspunkt.

Juventus havde tabt 0-3 hjemme til Real Madrid, men italienerne førte 3-0 i returkampen, indtil Cristiano Ronaldo kort før tid reducerede til 1-3 på et meget omdiskuteret straffespark.

Real Madrid kom således videre med samlet 4-3.

- Juventus viste et godt eksempel på, at man også kan sætte Real under pres i Madrid.

- Vi har brug for et koldt hoved og et varmt hjerte, siger Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, til klubbens hjemmeside.

Bayern München må i returkampen undvære nøglespillere som Jérôme Boateng og Arjen Robben, der begge udgik med skader i første halvleg af 1-2-nederlaget til Real Madrid.

I forvejen har Bayern München længe skullet undvære den langtidsskadede førstemålmand, Manuel Neuer, og for nylig blev chilenske Arturo Vidal skadet for resten af sæsonen.

Bayern München kan til gengæld glæde sig over, at klubbens stærke østrigske forsvarsspiller, David Alaba, er blevet klar til at tage med til Madrid.

Joshua Kimmich, der bragte tyskerne foran 1-0 i den første kamp mod Real Madrid, er fortrøstningsfuld før tirsdagens returkamp.

- Vi tror på det. Vi var ikke på vores topniveau i den første kamp, og alligevel havde vi nogle chancer.

- Målet er at score to mål, og så vil et mål til Real ikke ændre meget, siger den tyske landsholdsspiller.

Bayern München stod sidste år i samme situation, da holdet mødte Real Madrid i kvartfinalen i Champions League.

Spanierne vandt også ved den lejlighed den første kamp i Tyskland med 2-1, men efter 90 minutter af returkampen i Spanien førte Bayern 2-1.

Derfor måtte holdene ud i forlænget forlænget spilletid, hvor Real Madrid scorede tre gange og kom videre til semifinalen.