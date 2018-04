Nyborg: En række bådejere risikerer at få sig et ubehageligt chok, næste gang de skal ud og sejle. I weekenden har en indbrudstyv nemlig været om bord på adskillige både i lystbådehavnen i Nyborg.

Der er endnu ikke skabt et fuldt overblik over de stjålne genstande, men mandag kunne Fyns Politi oplyse, at tyven i en af bådene brød ind i kahytten. Her blev der blandt andet stjålet to fiskestænger med hjul, en picnictaske- og tæppe, fangstnet, fiskekasse med udstyr og en grøn fisketaske med integreret stol af mærket Abo.