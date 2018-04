Strib: Strib har et saluteringslav, og nu vil endnu en kanon indtage byen. I forbindelse med "Tennissportens Dag" 5. maj indvier Strib Tennisklub nemlig sin boldkanon.

Kanonen er ikke nogen billig investering, og det er da også kun lykkedes med økonomisk opbakning fra Middelfart Sparekasse. Som tak for hjælpen får sparekassedirektør, Martin Baltser lov at stå for den officielle indvielse, klokken 10 på tennisklubbens anlæg på Øster Allé.

Kristian Ravn, formand for Strib Tennisklub, ser frem til at få taget boldkanonen i brug.

- Jeg er sikker på, at den bliver en stor gevinst for os. Den giver os mulighed for større variation i træningen af vores ungdomsspillere, og står man en dag og mangler en makker, så er boldkanonen altid klar. Dermed skulle det også gerne betyde, at vi får brugt vores dejlige anlæg endnu mere, siger Kristian Ravn.

- Der er mange tilbud til både børn og voksne i dag, så derfor er det vigtigt, at vi har nogle gode tilbud til medlemmerne, tilføjer formanden. /EXP