Kerteminde: I vinden fra en lille april-blæst drejer den rundt på Kerteminde gamle Kirkegård ved Vestergade.

Mandag blev en vind-skulptur af amerikanske Lyman Whitaker sat op på kirkegården.

Kunstværket er en gave fra en anonym borger i byen, som gerne ville være med til at forskønne kirkegården.

Og det var netop en skulptur af den amerikanske kunstner, som giveren gerne ville have, der skulle pryde kirkegården. Det skulle dog ikke være et bestemt kunstværk. Her havde kirkegårdsleder, Ulrik Christiansen, helt frie hænder til at bestemme. I begyndelsen af året besøgte han den amerikanske kunstners agent i Oslo, og her valgte han kunstværket.

- Jeg synes, at skulpturen er nærmest meditativt at stå og betragte. Den har ligesom en hel fin lethed, fortæller Ulrik Christiansen.

Ester Larsen, der er medlem af menighedsrådet, fortæller, at der lægges vægt på, at der kommer kunst på kirkegårderne i Kerteminde.

På Kerteminde gamle Kirkegård står også en skulptur af den nu afdøde billedhugger, Bjørn Nordahl. Og på kirkens anden kirkegård, Kerteminde Ny Kirkegård, ved Kirkegårds Allé står en bronzeskulpturen af kunstneren Hanne Varming. Dette kunstværk er deponeret af Ny Carlsbergfondet.

Vindskulpturen, som blev rejst mandag på Kerteminde gamle Kirkegård, har en værdi af 20.000 kroner.