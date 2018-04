40 år efter et gammelt gasværk ved Skt. Jørgens Gade i Odense blev revet ned - og efterlod området tomt og forurenet - er der nu langt om længe en oprensning af den forurede jord på vej, som skal bane vej for nyt liv i området.

Det er Odense-firmaet Arkitektgruppen, som står bag det nye byggeprojekt med 44 rækkehuse, og arbejdet med at "revitalisere" området, som firmaet kalder det, går i gang i løbet af sommeren, oplyser Arkitektgruppen.

Målet med byggeriet er at skabe moderne rammer om familielivet i byen, men også at skabe byliv i Østerbro-kvarteret. Arkitektgruppen vil med rækkehusene skabe et lille bysamfund under navnet Skt. Jørgens Engen, hvor der både er egen terrasse, og hvor vil være en stor fælleshave for alle områdets beboere.

Mellem husene anlægges et grønt område, Skt. Jørgens Haven, som via et stisystem og grønne kilder forbinder boligerne til ådalen.

Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen, siger i en pressemeddelelse:

- På Skt. Jørgens Engen er det vores mål at skabe et hyggeligt, men moderne lille bysamfund, med et trygt miljø for børnene, godt naboskab, luft og plads. Kort sagt; de perfekte rammer for det gode familieliv i byen. Derfor har vi også lagt vægt på at skabe traditionelle sammenbyggede byhuse inspireret af Skt. Jørgens Gades eksisterende, smukke bebyggelser.