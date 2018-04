En beboer i Kirkeby fik sig en oplevelse, da en stork forleden landede i baghaven. Det lykkedes hende at få taget et nærbillede af storken, der tilsyneladende holder til på egnen.

Kirkeby: Storken er landet på Sydfyn. Nærmere bestemt i Kirkeby.

Her lykkedes det 62-årige Jane Westergaard at snuppe et nærbillede af den majestætiske fugl, der travede rundt nede ved åen omme bag ved hendes hjem.

- Man tror knapt sine egne øjne, når der lige går en stork lige foran en. Hvis man siger, man har set et stork, tror andre måske, at man ikke har været ved sine fulde fem. Så jeg fik taget et billede af den, fortæller Jane Westergaard, der bor på Åvangen i Kirkeby.

- Den gik først på den ene side af åen, men hoppede så over på den modsatte og gik rundt på marken. Den kom bare nærmere og nærmere på os, mens jeg stod med kameraet.