Peder Nielsen fortæller om sin familie både til sin fars og mors side. Hans farfar og farmor købte i slutningen af 1700-tallet et stykke jord på Sanderum Mark, på cirka 16 tdr. land, så vidt vides til en pris på 700 rigsdaler. Det blev så bygget, og det var efter nutiden (dette er skrevet i 1913) nogle tarvelige bygninger, og jorden var som den yderste byjord bar og gødningsfattig.

Peders far (Niels Pedersen) blev født i 1813, og efter at farfar døde i 1840, overtog min far ejendommen, og i 1841 blev han gift med min mor, Maren Knudsdatter fra Heden. De tog så fat på at ombygge ejendommen og forbedre jorden. Da min mor havde set og deltaget i slagtning i sit hjem, begyndte de også at drive slagteri for at kunne tjene til underhold af den efterhånden voksende familie. På cirka 20 år var der kommet 10 børn til.

Peder Nielsen blev født 21. maj 1842 på Sanderum Mark som den ældste af de 10 søskende. Efter hans mors død i 1865 giftede hans far sig igen og fik derefter fem børn mere, så en børneflok på hele 15 havde min far. Af disse er der stadig 12 i live (1913). I min barndom var der store politiske brydninger her i landet, men også i Tyskland og Frankrig, hvor der var revolution mod styret. Tre-års krigen sluttede i 1850, så der var store omvæltninger i det politiske liv, og de ønsker og fordringer, der var dengang, var først i den senere tid blevet opfyldt efter et halvt århundredes forløb.