Realdania har netop sagt nej til at støtte et aktivitetsområde og en klub ved skolen i Krogsbølle med en million kroner. Så nu afhænger projektet af, om andre fonde vil bidrage.

Krogsbølle: Mens der midt i juni langt om længe kommer gang i arbejdet med at gøre Krogsbølle Bygade mere indbydende og mere sikker for de bløde trafikanter, ser det anderledes tungt ud med et andet af de initiativer, som lokale grupper arbejder med for at gøre deres område mere attraktivt.

Det kniber med at skaffe pengene.

Projekt Folkemekka, Kystskolen går ud på at skabe et aktivitetsområde, både indendørs og udendørs, i forbindelse med skolen. Ideen opstod på et borgermøde i efteråret med et forslag om at bruge den bygning, der tidligere har huset skolefritidsordningen, til en klub, dels med e-sport og dels med forskellige former for fitness.

Stort set samtidig luftede skoleleder Morten Wettergren en idé om at bruge den gamle skolegård til ude-aktiviteter for skolens ældste elever.

Lagt sammen blev de to ideer til Folkemekka, Kystskolen og beregnet til at koste 2,15 millioner kroner.

Og her er folkemekka-tanken foreløbig strandet. Nordfyns Kommune har ganske vist betænkt mekkaet med 150.000 kroner. Men Realdania har netop sagt nej til ansøgningen fra Krogsbølle på en million kroner fra puljen Underværker.

Så nu sætter Krogsbøllerne deres lid til en anden pengestærk fond, A.P. Møller-fonden.

- Vi har været i dialog med A.P. Møller og ikke fået afslag, siger Kjeld Kramsbjerg fra Krogsbølle Lokalråd, der dog vurderer chancen for at få pengene til højst 25 procent.

Skulle det alligevel lykkes de aktive folk i Krogsbølle at få stablet en klub på benene i det tidligere sfo-hus, har 30 forældre allerede meldt sig til at tage en vagt om måneden som klub-frivillig.