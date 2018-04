Debat: Kan man glæde sig over en havørns død?

Det skriver lvan Beck fra ornitologisk Forening i Kerteminde? Det er efter alt at dømme ikke et af de to par, der yngler i Kerteminde kommunen.

Hvor er vi dog lettede i Munkebo. Det var en havørn et andet sted fra og for at fuldende billedet, siger lvar Beck Ornitologisk Forening:

- Der er ikke beviser, for den har ramt en af vindmøllerne.

Hvilke beviser? Blod på vindmøllen eller flere vidner til sammenstødet? Skulle politiet have været ind over? Der, hvor ørnen blev fundet, og det spor, den trak efter sig og endte sit liv? Det kunne være yderst interessant at høre den glade "fagmand?"

Hvad i al verden er det så, der har ramt ørnen? Vi kan nemlig ikke med bedste vilje finde noget andet end vindmøllerne, og det næste er, hvorfor har ornitologisk forening ligesom Danmarks Naturfredningsforening været tavse under hele debatten om de tre 150 meter høje vindmøller. Der har været tid nok. Vi er nok mange efterhånden, der ikke har tillid til de to nævnte naturbevarende og miljøbeviste foreninger.

Vi, der hele tiden har påpeget Kerteminde kommunens og Energi Fyns løgne overfor beboerne i Munkebo, har faktisk ventet på en eller anden reaktion, der gik i rette med ørnens død, så det bestemt ikke kunne være vindmøllernes skyld, Kerteminde kommune eller Energi Fyns ansvar. De lyver jo ikke mere, end man må i dansk lov - ifølge borgmesteren,

Man må sige, det er fine og troværdige folk, i den - heldigvis lille - gruppe. Tak, fordi vi har pressen og trykkefrihed, der tør og ikke tier.