Debat: Apropos

Læserbrev: Forleden havde jeg en rigtig god oplevelse med vor lokale avis. På debatsiden var der nemlig et tankevækkende indlæg fra Kristian Hansen i Kullinggade.

I debatindlægget opremser Hansen en række finurlige og fantasirige initiativer, der skal gøre Svendborg mere attraktiv for såvel lokale som for turisterne. Nu vil det jo nok fylde alt for meget, hvis jeg skal remse det hele op. Men jeg skal da gerne tilstå, at jeg efter læsningen pludselig kom til at tænke på et gruk af Piet Hein:

"Den, som kun tar spøg for spøg, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt".