Psykisk sygdom. Vis lidt forståelse

Læserbrev: Hvis der er en ting, som er slemmere end min daglige kamp imod mit eget hoved..! Så er det fandeme personer, som snæversynet bare ikke kan forstå, at man faktisk kan have en psykisk sygdom/tilstand, og har haft det siden man blev født og har haft det svært socialt hele sit liv. Specielt med at kunne se andre personers grænser, tænke over den handling man skal til, tænke den igennem inden man handler i stedet for at være styret af impulsive handlinger og ikke tænke på konsekvenser før de er sket...

Men nej, mit liv har det med at forblive det samme igennem alle årene. Flere, som vælger at ikke tro på hvad jeg siger, når jeg faktisk åbner mig for ting, som gør meget ondt at snakke om, men føler behov for at fortælle dem alligevel i håb om forståelse, men nej, de behandler mig som om jeg var en komplet idiot, fordi jeg ikke forstår den måde, de vil have mig til at være på, men så hellere afbryde alt kendskab til mig, det er jo nemmere bare at skubbe problemerne væk fra sig selv end at investere bare en lille smule tid i en person, som vil sætte så meget pris på, at der faktisk er nogen, som vil prøve på at få forståelse for den måde man nu er på, at også se de gode sider af en og ikke kun fokusere på ens dårlige og indse, at man prøver/kæmper dagligt med at passe ind i normen og virke normal...

Jeg ville næsten med sikkerhed give alt hvad jeg ejer bare for at kunne fungere som de fleste, kunne fungere med andre, have et arbejde, en kone, se min søn noget mere, hus, vovse og alt det shit. Jeg misunder jer fandeme, jeg vil da også gerne virke som en person, som har styr på sit liv, ose af selvtillid og have lækkert hår.

Men det er svært, at konstant kæmpe den daglige kamp imod ens eget hoved, som hele tiden kommer på den ene ide efter den anden, fra morgen til aften, og så træffe de rigtige valg, sige de rette ord til de personer som jeg har omkring mig. Vælger lige at citere for den chat jeg havde idag med den person, jeg hentyder til at være træt af:

"En mand på 33 år burde kunne have erfaring eller se hvad der er dumt eller klogt at gøre mod sig selv eller andre".

Jamen, kan da kun give ham ret, at i at normen passer ind i det han skrev, men hvad nu hvis man er sent udviklet og har det svært ved at tage ved lære af sine handlinger/konsekvenser?

Jeg er så ked af, at størstedelen af den danske befolkning ikke har så meget forståelse for de psykiske problemstillinger mange lider af pga. diverse diagnoser, som nu findes.

Bare rolig, min roman er snart færdig, tak fordi du har læst med så langt, men lad os forsætte bare lidt mere. Gør mig den tjeneste, at være åben overfor de uforståelige ting, have mod på at vise forståelse eller i det mindste prøve på det, det betyder så meget for mange personer, at man ikke bare er en person, som står alene og bliver set på som et tabu.

Jeg føler mig som Danmarks sorte får og det er ikke en særlig sjov følelse at have, men når man er blevet behandlet som beskrevet siden man var en bette knægt, så må det jo være noget om det...

Hvis nogen har nogle spørgsmål, så stil dem helst som en kommentar her under, så hvis evt. andre vil stille samme spørgsmål som en anden, så kan man læse mit svar til deres spørgsmål, så jeg ikke skal gentage mig selv op til flere gange :)

Nu vil jeg stoppe for nu, lidt stof til eftertanke.

Håber I får jer en god start på ugen!