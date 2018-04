Debat: Svendborg Kommune bør have en veteranpolitik

Læserbrev: Tirsdag d. 24. april besluttede byrådet i Svendborg Kommune at lade beskæftigelses- og integrationsudvalget arbejde videre med formuleringen af en lokal veteranpolitik. Danmark fik en national veteranpolitik i 2010, som satte rammerne for et øget fokus, og nogle konkrete indsatser, på landets mere end 60.000 veteraner, som har været ude i international tjeneste siden 1948. I den nationale veteranpolitik opfordrede et enigt Folketing også landets kommuner til at formulere lokale veteranpolitikker, og indtil nu har en fjerdedel at kommunerne fulgt opfordringen.

Nu er det så blevet Svendborgs tur, og i Veteranalliancen og Veterancafè Svendborg, som drives af frivillige, lokale kræfter, byder vi denne udvikling velkommen. Med ca. 270 lokale veteraner, som i gennemsnit har otte pårørende hver, er det flere tusinde borgere i Svendborg Kommune som berøres af kommunens stillingtagen, ambitioner og konkrete indsatser på veteranområdet.

Vi veteraner vil hverken have positiv særbehandling eller hyldes som helte. Men vi vil gerne anerkendes for vores indsatser, og hjælpes lokalt, hvis vi får problemer efter udsendelserne i international tjeneste. Derfor handler to af de tre søjler i en god veteranpolitik om anerkendelse af alle, og støtte til de udfordrede veteraner. Den tredje søjle handler om de pårørende - veteranernes ægtefæller/kærester, børn, søskende, forældre osv., som ofte får hænderne fulde, hvis deres veteran får psykiske og/eller sociale problemer efter sin udsendelse.

Veteraner er dårligere end så mange andre til at bede om hjælp, og til at modtage hjælp. Derfor er det afgørende, at landets kommuner bliver bevidste om, at veteraner og deres pårørende ofte har gået og kæmpet med problemerne længere end så mange andre. Og at hjælpen derfor skal leveres hurtigt, og med forståelse for veteranernes baggrund og oplevelser. Heldigvis står kommunerne ikke alene med opgaven. Der findes overraskende mange aktører på veteranområdet, som står klar med behandlings- og støttetilbud. Udfordringen er nærmere at skabe og vedligeholde overblikket over alle disse tilbud, og foretage den nødvendige koordination af indsatserne lokalt, og i samarbejde med veteranen og hans/hendes familie.

Endelig er der kommunens egne serviceforpligtelser, som er årsagen til at kommunen kan tillade sig at opkræve kommuneskatter. For syge og udsatte veteraner handler det især om boligtilbud, misbrugsbehandling, familiestøtte, socialpsykiatri, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, tandbehandling, visitation til fleksjob og førtidspension m.m.

Disse serviceforpligtelser påhviler kommunen - for veteraner, som for andre syge og udsatte borgere. Her hjælper hverken Forsvaret, regionen eller de frivillige aktører.

Men når kommunen har bidraget til at stabilisere de basale livsforhold for de syge og udsatte veteraner, så står regionen klar med højt specialiserede behandlingstilbud, lige som vi frivillige aktører står klar med sociale netværk og kammeratstøtte i hverdagen.

Men før vi når så langt skal Svendborg Kommune formulere en veteranpolitik. Politikerne skal gøre sig bevidste om deres ansvar, og beskrive hvorledes man i Svendborg Kommune, i samarbejde med relevante, lokale og regionale aktører, vil sikre, at ingen veteraner eller pårørende til veteraner efterlades på perronen. Det skal sikres, at også Svendborg Kommune tilegner sig de nødvendige kompetencer, og det nødvendige netværk af aktører, så det ikke bliver tilfældigheder, som afgør indsatserne, når syge og udsatte veteraner henvender sig for at få hjælp. Og endelig skal byrådet beslutte et ambitionsniveau på området, som det står til ansvar for over for kommunens borgere. Lige som det skal på skoleområdet, handicapområdet, ældreområdet, udsatteområdet osv.

Inden for rammerne bestemt af veteranpolitikken, skal de konkrete indsatser så udformes. Flagdagen for Danmarks udsendte skal markeres med et lokalt, officielt arrangement d. 5. september hvert år. Kommunens veterankoordinator skal sikres den nødvendige tid og ressourcer til at blive en synlig og troværdig aktør, som kan koordinere indsatser for målgruppen på tværs af stat, region, kommune og de mange frivillige aktører. Hun skal vedholdende være ajour med nye behandlings- og støttetilbud til veteraner og deres pårørende, og formidle disse tilbud til de veteraner og pårørende, som måske ikke selv er så opsøgende og udfarende. For de hårdest ramte veteraner kan det blive nødvendigt med direkte opsøgende indsatser, hvilket også falder under kommunernes serviceforpligtelser. Endelig bør kommunen understøtte og samarbejde med lokale og regionale netværk for veteraner og deres pårørende, sådan som Svendborg Kommune allerede har taget initiativ til, i forbindelse med vores åbning af den frivillige veterancafé i Frivillighuset i Svendborg.

Alle disse ting bør have bred politisk opbakning, lige som alle Folketingets partier står bag den nationale veteranpolitik. Vi håber, at Beskæftigelses- og integrationsudvalget lytter til vores ønsker, og inddrager os aktivt i formuleringen af en lokal veteranpolitik, som et enigt byråd senere kan vedtage enstemmigt.