- Folk valfarter til for at se stævnet. Og så er det bare godt placeret. Det ligger tæt på Kerteminde by, hvor folk også kan gå lidt rundt, forklarer Pernille Gjengedal.

Kerteminde: Nordstranden i Kerteminde er kendt for at trække mange badende gæster til, når først solen bryder frem gennem skyerne. Men når kalenderen rammer sidste weekend i juli, vil det ikke kun være badende gæster, man kan spotte på stranden. Kerteminde lægger igen i år sand til Danmarksmesterskaberne i Beachvolley.

Der er også udvidet med flere lokale sponsorer, og igen i år er NEF Fonden med på holdet.

- Vi ønsker, at spillere og tilskuere tager fra Kerteminde med et godt indtryk og ønsker at komme tilbage igen og igen, fortæller Marianne Eriksen, der er direktør for NEF Fonden.

For Kerteminde Volleyball Klub handler det også om, at få endnu flere til at deltage i sportsgrenen.

- Vi oplever, at volleyball vinder mere og mere frem, så vi vil selvfølgelig gerne på landkortet og vise, at vi virkelig kan noget.

Det forventes, at godt 400 beachvolleyspillere og 2000 gæster vil slå vejen forbi til sommerens semifinaler.