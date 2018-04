112

Fredericia: I løbet af bededagsferien har der været en række indbrud forskellige steder i Fredericia og omegn, oplyser Sydøstjyllands Politi.

I tidsrummet torsdag kl. 16.45 til mandag kl. 06.20 blev der begået indbrud i en institution på Idrætsvej. Et vindue til et kontor blev brudt op, hvorefter kontoret blev gennemrodet. Det vides endnu ikke, om noget blev stjålet.

Torsdag kl. 03.05 blev der brudt ind i en villa på Trelde Næsvej ved at knuse en rude. To PH lamper blev stjålet.

På Skovvej blev der brudt ind i en villa lørdag kl. 01.30-01.35. Terrassedøren blev brudt op. Politiet har endnu ikke modtaget oplysninger om, hvorvidt noget er stjålet.

Søndag kl. 7-14.30 blev der stjålet to keramikfigurer fra en villa på Vejrmosegårds Allé i Snoghøj.

Desuden blev der brudt ind i en villa på Jernbanegade i tidsrummet tirsdag kl. 12 til torsdag kl. 13.30, hvor et vindue blev brudt op med et koben. To stole af et ukendt mærke forsvandt.