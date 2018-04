Rudkøbing: Den står på kendisfaktor i Rudkøbing torsdag den 3. maj klokken 13.00-15.00. Her besøger tv-kokken Claus Holm Fakta og hjælper kunderne med at gøre det lettere og mere spændende at spise aftensmad, skriver Fakta i en pressemeddelelse. Her vil han lave mad på ægte "holmsk manér" og inspirere kunderne med forskellige retter. Danmarks måske absolut flinkeste kok er også parat til at hjælpe kunderne med et fif eller to til madlavningen på hans helt egen humoristiske facon, lover kæden.

Er man forhindret, eller vil man genopfriske opskrifterne, kan man gå på Faktas facebookside - eller fakta.dk. /EXP