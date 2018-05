Pletskud

Amerika: Den seneste uge har vi vist to pletskud fra bagsidelæsere om amerikanere med en skarp holdning til præsident Trump. Det har fået Torben Jørgensen, Odense, til at skrive: "Vi var i september 2016, inden valget, rundt i staterne Oregon, Washington og Idaho. Her var 80-90 procent for Trump. Vi talte med mange amerikanere i nationalparker, på rastepladser og restauranter. De lokale var meget interesserede i europæernes holdning til Trump. I disse stater, var der ingen slinger i valsen, at det var "Vote for Trump". I byen Reedsport i Oregon, tæt ved Oregon Dunes, hvor der køres ræs med ATV'ere og biler i de kæmpehøje sanddyner, havde Trump sin helt egen parkeringsplads, når han kom forbi." Vi kvitterer med bagsidekrus for dette pletskud. (hafa)