Tarup-Davinde er i dag et natursted, der ligger 15 km sydøst for Odense. Mere end 100 års grusgravning har ændret området fra at være et fladt landbrugsland til et bakket landskab. Når en grusgrav tømmes, omdannes den efterfølgende til et nyt rekreativt område. I dag byder området i Tarup-Davinde på en bred vifte af friluftsaktiviteter for hele familien.