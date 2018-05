Andreas Ottesen startede lige før jul det mobile værksted PhoneGo, der servicerer Apple-produkter for erhverv. Nu er der så meget at lave, at han kan ansætte en reparatør.

- Rigtig mange virksomheder og kommuner bruger iPhones som arbejdstelefon. De bliver flittigt brugt, og derfor går de også ofte i stykker. Men det er ret tidskrævende og besværligt for arbejdspladser at servicere mobilerne.

Danmark er verdensmestre i smartphones. Vi er det folk, der har flest af dem per indbygger. Men vores elskede smartphones er i stigende grad skrøbelige. Hvem har ikke prøvet at tabe sin smartphone, så frontglasset er gået i stykker? Hvem har ikke prøvet, at batteriet er blevet slidt? De mange service-problemer med smartphones har affødt en ret stor industri af værksteder i Danmark. Andreas Ottesen har været i branchen flere år. Først med butik i Svendborg, men siden har han fundet en lille niche, som han er ene om på Fyn og i Jylland, siger han:

I 2016 viste en undersøgelse fra Yougov, at 955.000 smartphones siden 2008 var gået i stykker, og måtte repareres. Det tal eksploderer lige for tiden, siger Andreas Ottesen:

- Apples nye telefoner er nu også født med glas på bagsiden. De store mærker designer deres mobiler mere og mere skrøbelige. Så der kommer ikke til at være mindre at lave i fremtiden. Tværtimod, siger han.Andreas Ottesen erkender, at det var svært at få kunder de første par måneder. PhoneGos mobile værksteder er trods alt et nyt koncept, som kunderne skulle vænne sig til. Men nu er der gang i salget, siger Andreas Ottesen:

- Jeg kørt rundt til alle, som ville høre på mig, og jeg har nu fået så mange kunder, at jeg kan ansætte en reparatør, der har base i og kører ud fra Odense.Andreas Ottesen drøm er at dække hele Danmark med kørende værksteder:

- I første omgang vil vi ud til hele Jylland og Fyn, og inden for et par år håber jeg, at vi kan have 10 biler, der dækker området. Derefter vil vi til Sjælland også, siger han.