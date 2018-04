Fremover vil dansk politi stå bedre rustet ved terrorangreb eller naturkatastrofer, uanset hvor i landet de sker.

Mandag åbner justitsminister Søren Pape Poulsen (K) to nye centrale centre i Aarhus og København.

Selve åbningen sker på politistationen i Aarhus, der skal lægge hus til Regionalt Situations- og Operationscenter Vest (RSIOC V).

Herfra skal Østjyllands Politi støtte politikredse, der bliver ramt af store hændelser ved at overtage ansvaret for kredsens øvrige opgaver.

Eneste undtagelse er Københavns Politikreds, hvor Københavns Politi selv tager sig af både hændelsen og den øvrige drift.

I København oprettes Regionalt Situations- og Operationscenter Øst (RSIOC Ø).

Her vil der sidde specialister i at spore og fange gerningsmænd på fri fod. Hvis der for eksempel sker et terrorangreb et sted i landet, vil det være herfra, at jagten på gerningsmanden bliver styret.

- På den måde bliver det nemmere for de enkelte politikredse at fokusere på at håndtere en større uvarslet hændelse, der sker hos dem, hedder det i en pressemeddelelse fra politiet.

- De andre mindre opgaver som indbrud, færdselsuheld og lignende bliver løst fra centret hos Østjyllands Politi, mens jagten på en eventuel gerningsmand styres fra København.

Mandagens åbning af de to centre er sidste trin i en samlet strategi om at gøre politiet i Danmark bedre rustet til at koordinere indsatsen på tværs af politikredsene under større, uvarslede hændelser.

I maj sidste år blev to andre situations- og operationscentre åbnet i henholdsvis Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste.

De skal have det overordnede strategiske overblik ved en hændelse og blandt andet holde øje med, hvordan der kan flyttes rundt på ressourcer, så de udnyttes bedst muligt.