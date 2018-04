Den diplomatiske aktivitet med Nordkorea er hektisk i disse uger.

Mandag oplyser det kinesiske udenrigsministerium, at udenrigsminister Wang Li i denne uge vil besøge Nordkorea.

Det skriver Reuters.

Besøget kommer efter et historisk topmøde mellem lederne fra Nordkorea og Sydkorea fredag.

Desuden er der lagt op til et topmøde mellem Nordkorea og USA i løbet af maj.

Wang Li bliver den første kinesiske udenrigsminister til at besøge Nordkorea siden 2007.

Besøget finder sted onsdag og torsdag.

Kina regnes for Nordkoreas vigtigste allierede, men Kina har i FN's Sikkerhedsråd flere gange støttet sanktioner mod Nordkorea som følge af landets prøveaffyringer af ballistiske missiler og atomprøvesprængninger.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas leder, Moon Jae-in, blev på fredagens møde enige om at efterstræbe en atomafrustning på den koreanske halvø.

De var også enige om at forsøge at indgå en fredsaftale inden årets udgang. Dermed kan der blive sat et endegyldigt punktum for Korea-krigen, der i 1953 blev indstillet med en våbenhvile.

Muligvis vil både USA og Kina blive involveret i samtalerne om en fredsaftale, skriver AFP.

Søndag meddelte styret i Pyongyang via statslige medier, at det i maj vil påbegynde lukningen af det anlæg i den nordøstlige del af landet, som er blevet anvendt til afprøvning af atomvåben.

Og som endnu et tegn på forbrødring mellem naboerne oplyste Nordkorea, at det vil gå tilbage til den tidszone, som gælder i Sydkorea.

I 2015 skiftede Nordkorea tidszone og har siden været 30 minutter efter tiden i Sydkorea.

Natten til mandag dansk tid meddeler Nordkorea, at ændringen vil ske lørdag den 5. maj. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Under topmødet fredag i grænsebyen Panmunjom skal Kim Jong-un angiveligt have sagt, at det var "hjerteskærende" at se de to ure, som hang på væggen, vise forskellig tid.