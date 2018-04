Debatten om arveafgiften er blusset op, efter at et borgeropslag har fået cirka 14.000 underskrifter.

Staten har i det seneste 20 år tjent flere og flere penge på arveafgiften.

Det skriver Berlingske.

I 1997 tjente staten knap 3,1 milliarder kroner i skatter og afgifter på arv og gaver renset for inflation, mens beløbet i 2017 var steget med 45 procent til knap 4,4 milliarder kroner.

Udviklingen skyldes blandt andet, at velstanden generelt er blevet øget i samfundet.

Det siger adjunkt i økonomi ved Københavns Universitet Simon Halphen Boserup, der har forsket i arveøkonomi. Selve afgiften har nemlig ligget på det samme siden 1995 - nemlig 15 procent.

- Danskerne er blevet rigere, og når arveafgiften i sin grundform er uændret, vil formuen, der bliver beskattet, vokse. Og så får staten flere penge, siger Simon Halphen Boserup til Berlingske.

Debatten om arveafgift er genopstået i forbindelse med et borgerforslag om at afskaffe den helt.

Forslaget har nu næsten 14.000 underskrifter og skal have 50.000 underskrifter for at komme til afstemning i Folketinget.

Liberal Alliance har i den forbindelse meddelt, at partiet til efterårets finanslovsforhandlinger vil arbejde for at sænke afgiften. Også De Konservative er klar til at kigge på, om den skal ændres. Ifølge Berlingske afviser Venstre at tage stilling.

Hos den borgerligt-liberale tænketank Cepos mener man, at afgiften helt skal skrottes.

- Den går ud over den danske velstand, fordi det er en ekstra skat på opsparing. Danmark beskatter i forvejen opsparing meget hårdt, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

I Sverige og Norge blev arveafgiften afskaffet i henholdsvis 2005 og 2014, oplyser Skatteministeriet til Berlingske.

På det tidspunkt svarede henholdsvis den svenske og norske stats provenu fra arveafgiften til cirka 0,1 procent af bnp ifølge Mads Lundby Hansen.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener man derimod ikke, at man skal røre ved arveafgiften.

- En lavere arveafgift vil være en målrettet skattelettelse til de personer, som har de største formuer i Danmark, siger direktør Lars Andersen i en pressemeddelelse.