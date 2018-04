Journalister i Washington undrer sig over, hvor et træ der er plantet af Trump og Macron er forsvundet hen.

Med hver sin spade i hånden plantede den amerikanske præsident, Donald Trump, og den franske præsident, Emmanuel Macron, mandag et træ på plænen foran Det Hvide Hus.

Seancen, der blev fulgt af de to præsidenters hustruer og en større mængde fotografer, skulle symbolisere et voksende samarbejde mellem de to allierede.

Men søndag begyndte journalister i Washington at undres. For træet, der var bragt fra Belleau-skoven i Frankrig, hvor 2000 amerikanske soldater døde i kamp under et slag i 1. verdenskrig, var pludselig væk.

Der forlød flere rygter om, hvorfor det lille egetræ var blevet fjernet. Men søndag aften skriver nyhedsbureauet Reuters, at det blot er kommet i karantæne.

Det meddeler franske og amerikanske embedsmænd.

- Det var en særlig tjeneste fra Trump til Frankrig, at man tillod at plante træet på dagen for præsidentens besøg.

- Siden da, er træet kommet i karantæne, og det vil snart blive plantet i Det Hvide Hus' have. I skal ikke bekymre jer, træet har det fint, siger en embedsmand fra Macrons kontor til Reuters.

Ifølge embedsmanden er træet kommet i karantæne, fordi det måske kan sprede parasitter til andre planter på ejendommen.