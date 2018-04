Faaborg/Faldsled: Ole Bock sætter sig selv på nedtrapning i fodtøjsvirksomheden LeBock, så det fremover er fruen Lene Schmidt Bock, der alene tegner firmaets ledelse. Ole Bock, der fylder 60 år i dag, mandag, har gennem længere tid haft helbredsproblemer i form af en aggressiv nervebetændelse.

Nu vil han have bedre tid til at nyde tilværelsen og familien, og han kunne ikke ønske sig en bedre arvtager for livsværket. Hans 11 år yngre hustru har været med i virksomheden siden starten i 1997, og de to har truffet alle væsentlige beslutninger i et tæt parløb.

Ole Bock Født i Ballerup. Faderen drev Bock Skoindustri, Nykøbing Falster.



Blev kommis- og handelsuddannet, før han fik ansættelse i faderens virksomhed, og siden blandt andet var med til at starte en fodtøjsfabrik i Kenya. Efterfølgende slog han sig på handel, og har blandt andet haft base Helsingør og Flensborg, før han i starten af 90'erne flyttede til Sydfyn, først til Aastrup, og siden til Faldsled. Har åbnede han sammen med en kammerat restuarant Nautico i 1992.



Købte i 1997 den tidligere møbelfabrik i Højstræde, Faldsled og etablerede skotøjsvirksomheden LeBock, som fra starten specialiserede sig i sikkerheds- og arbejdssko. LeBock har især satset på store ordrer til for eksempel og militæret.



Gift med Lene Schmidt Bock, der stammer fra Faldsled. Parret har to voksne børn, Ole Bock desuden en datter af tidligere forhold.



Der holdes reception for fødselaren i dag, mandag, kl. 14-17, Assensvej 523, Faldsled.

- Lene har mange gode år i sig som virksomhedsleder, og hun har modet på at varetage ledelsen, siger Ole Bock.