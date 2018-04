stander

Det har udløst debat, at signalstander er placeret i cykelstien ved Strandvejen-Røde Banke. For 30 år siden ramte en cyklist ind i mast samme sted og døde af kvæstelserne.

Sanddal: En stander til fodgængersignalet ved Strandvejen-Røde Banke har skabt debat.

Standeren står på cyklisternes venstre side af den nye supercykelsti, og gående skal krydse cykelstien for at kunne trykke for grønt gå-signal. Det, mener blandt andre Peter Møller fra Erritsø, kan skabe farlige situationer for de svageste trafikanter, mens Poul Jørgensen, ligeledes fra Erritsø, peger på, at standeren på netop den placering for mange år siden var årsag til en dødsulykke.

“ Det nye fodgængersignal ved krydset Strandvejen / Røde Banke udføres efter de gældende anbefalinger i vejreglerne. Civilingeniør Tina Dinesen

Det var i 1982, at en 31-årig mand fra Middelfart mistede livet, da han med stor fart ramte ind i standeren, som også dengang stod i den venstre side.

Siden blev standeren flyttet ind til højre til fortovet, som fører ind til gangstien til stranden ved Sanddal, men når standeren er placeret der, betyder det, at cyklisterne skal følge lyssignalet.

I forbindelse med omdannelsen af cykelstien til en supercykelforbindelse har kommunen ønsket at efterkomme mange cyklisters ønske om at kunne fortsætte i fart ind ad Strandvejen uden at skulle stoppe ved Røde Banke-krydset.