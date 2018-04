Og det er ikke kun et storyfænomen, for en del af stigningen skyldes, at tricktyverierne har bredt sig fra Odense til resten af øen, viser tallene.

Desværre kan det betale sig med en sund skepsis over for gadehenvendelser på Fyn.

- Vi ser ofte, at tricktyvene udser sig ældre eller andre, som kan være nemme at bestjæle eller forvirre. Generelt må vi opfordre til, at man er på vagt over for henvendelser på gaden eller ved hoveddøren, hvis de virker mistænkelige, siger Leon Sørensen, politikommissær ved Fyns Politi.

Tyvene er kreative og udgiver sig blandt andet for at være hjemmehjælpere, indsamlere eller påstår at ville sælge noget. På gaden spørger de typisk om vej og udnytter forvirring til at liste eksempelvis pung og dankort fra ofret.

Fyns Politi lægger ikke skjul på, hvor tyvene typisk er fra.

- Det er ikke udelukkende udlændinge. Men det er ofte dem, vi ser begå tyverierne. Tit østeuropæere på gennemrejse. Nogle taler engelsk, andre har lært sig gebrokkent dansk. De arbejder hurtigt og professionelt, og vi kan pludselig få mange anmeldelser, når tyve er kommet til et bestemt område, siger Leon Sørensen, politikommissær ved Fyns Politi.