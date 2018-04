Sådan sikrer du dig mod tricktyveri 1. Opbevar dit betalingskort og pung tæt på kroppen, gerne i en inderlomme. Hav ikke pungen i en baglomme, en taske, i en rollator eller lignende steder. 2. Hold ekstra øje med værdigenstande, hvis nogen henvender sig på gaden. Husk, at der er o.k. høfligt at afvise henvendelser fra fremmede. 3. Skjul altid koden, når du taster den i dankortautomaten. Uden koden kan tyve ikke stjæle større beløb fra din konto. Dog op til 200 kroner, hvis du har kontaktløs funktion, så spær altid kortet, hvis det bortkommer. 4. Luk kun folk ind i dit hjem, du har tillid til. Fremmede personer kan fortælle, hvad de vil uden for døren, men de har ikke noget at gøre i dit hjem. 5. Lav faste aftaler og kodeord med dine hjemmehjælpere, håndværkere og andre besøgende, så du er sikker på, hvem du lukker ind. Kilde: Politi.dk

- Vi gør, så meget vi kan og prøver så vidt muligt at give offentligheden besked, blandt andet gennem pressen, når vi ser, at der kommer mange anmeldelser ind fra ét område. Vi tager anmeldelserne meget seriøst, siger Leon Sørensen, politikommissær ved Fyns Politi.

Og hvad gør Fyns Politi så for at stoppe tyvene?

- Og i de senere år har vi set en tendens til, at der kommer udenlandske grupperinger, som har specialiseret sig i den form for tyveri. Ved beboelser er det tit kvinder, og på gaden er det ofte mænd. De er desværre dygtige håndværkere, og udpeger sig de letteste mål. Det vil ofte sige ældre eller gangbesværede.

Passes folk op på gaden, sker det ofte ved, at tricktyvene spørger om vej, fortæller Leon Sørensen. I de tilfælde, hvor der bankes på hoveddøren, kan tyven eksempelvis udgive sig for at være indsamler eller hjemmehjælper.

Et tricktyveri kan nogle gange starte ved, at tyven aflurer en pinkode i supermarkedet eller i en hæveautomat. Siden kan vedkommende slå til på parkeringspladsen, gaden eller følge offeret helt til hjemmet.

Leon Sørensen er politikommissær og kan derfor ikke stå på mål for politiets indsats. Det kan derimod politiinspektør Johnny Schou. I hans øjne er Fyns Politis indsats godkendt.

- Der er ingen tvivl om, at der har været en stigning i 2017, men jeg synes ikke endnu, vi kan sige, at der er tale om en tendens. Og jeg synes, man skal have for øje, at tallene stadig er relativt små i forhold til mange andre kriminalitetsformer. Men vi gør meget i forhold til at advare og efterforske. Og når jeg ser på vores opklaringsprocenter, så er de altså relativt høje ved tricktyverier i forhold til meget andet kriminalitet, vi ser, svarer han avisen.

Set over de sidste to år er det 80 procent af alle tricktyverier på Fyn, som ikke fører til sigtelse og altså forbliver uopklarede. Til sammenligning er der for indbrud tale om knap 90 procent.

De gange, hvor en sigtelse fører til en dom, kan straffene lyde på alt mellem 30-60 dages fængsel til flere år alt afhængig af antallet af forhold og deres alvorlighed. Er der tale om udlændinge, falder en udvisning fra Danmark som regel oven i.