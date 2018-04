Fjellerup: Midtfyns Bueklub lægger bane til det lokale "skole OL-stævne" i Fjellerup på Bueklubbens udendørsbaner Højholtvej 23, hvor elever fra syv skoleklasser skal dyste om at vinde en finaleplads og en klassetur til "skole OL-finalen" i Aarhus 12.-15. juni. En finale, der med sine 12.000 deltagere bliver større end det seneste OL i Rio de Janeiro, har rigtig indmarch m.v.

I samarbejde med foreninger over hele landet holdes cirka 100 lokalstævner. Her har næsten 3.000 klasser deltaget i de indledende konkurrencerunder, hvor eleverne har prøvet kræfter med en af "skole OL's" fem idrætsgrene og ikke mindst mærket OL-stemningen på egen krop. "Skole OL" er nemlig mere end bare en konkurrence.

Til lokalstævnet hos Midtfyns Bueklub 4., 17. og 18. maj vil der være fem klasser 6. årgang og to klasser fra 5. årgang, der skal konkurrere om de to finalepladser. Der deltager tre klasser fra Tre Ege Skolen Ryslinge, to klasser fra Nordagerskolen Ringe og to klasser fra Tingagerskolen Ringe. /EXP