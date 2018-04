Egeskov: Det er ubestridt, at greven af Egeskov hedder Michael Ahlefeldt, men der kan vist heller ikke blive diskussion omkring, at kongen af Egeskov Slotsløb er Steffen Massaro. Søndag vandt han først den korte 3,5 km og tog så et kort pusterum, før han sendte sig selv ud på 5,5 km ruten. Og vandt.

Tilfældigheder er der næppe tale om, for det er fjerde år i træk, at den 34-årige Odense-løber laver den bedrift, altså vinder begge de korte distancer.

- Sidste år lå vi lidt mere tæt, men i dag havde jeg kun følgeskab på den første km, fortæller fire gange dobbeltvinderen.

Kunne du ikke ligeså godt løbe en 10 km?

- Jo, men jeg synes det er lidt sjovt at stille op til to løb og vinde dem begge. Måske er der nogle, der bliver lidt irriterede, men arrangørerne er synes det er en sjov historie, og er glade for, at jeg kommer. Så må vi jo se, hvor længe, det kan blive ved. Det første år var det egentlig for familiens skyld, at jeg købte to løbenumre, for så kunne jeg få begge mine børn med. Nu er det efterhånden blevet en tradition, at jeg løber og hele familien bagefter går i Slotsparken, fortæller den hurtige odenseaner.

Havde han stillet op på 10 km i stedet, havde han sikkert vundet den distance. Massaro har bedste tid på en 10'er i 30:49, og det er kun få uger siden, han blev uofficiel fynsk mester på 10 km. Han er i øvrigt også forsvarende mester i Eventyr-løbet og kommer med en frisk halvmaraton-sejr fra Korup.

I dag vandt han de to korte distancer i 10:35 på 3,5 km og 19:10 for 5,5 km.

På 10 km var Ronni Hansen hurtigst i 35:57, mens halvmaratondistancen blev vundet af Henrik Simonsen 1:20:51.

Hos kvinderne var Anne Marie Molter Rasmussen hurtigst på 3,5 km i tiden 15:20. Lærke Horne Riget løb 5,5 km på 26:00, 10 km blev vundet af Mette Brandt i 43:39, mens Sisse Bøgetoft Simonsen nåede den halve maraton i tiden 1:26:51.

Små 700 deltog i dette års udgave af Egeskov Slotsløb. Du kan se den samlede resultatliste her.