Superheltefilmen "Avengers: Infinity War" har fået en rekordstart i de amerikanske biografer.

Filmen står til at have tjent over 250 millioner dollar i billetsalg i åbningsweekenden i Nordamerika. Det betyder, at filmen knebent slår den tidligere rekord for en åbningsweekend, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den hidtidige rekord er sat af filmen "Star Wars: The Force Awakens". Den tjente 248 millioner dollar i åbningsweekenden, og i alt indtjente den over 936 millioner dollar i Nordamerika.

Disney, der står bag Star Wars-filmen, skønner dog, at Star War-filmen stadig er den bedst indtjenende i en åbningsweekend, hvis man tager højde for inflationen. Ifølge de beregninger indtjente Star Wars filmen 260 millioner dollar, skriver AP.

Superheltefilmen "Avengers: Infinity War" er den tredje i rækken af film, der handler om superheltene Captain America, Iron Man, The Hulk, Thor og Black Widow.

"Avengers: Infinity War" er den foreløbige kulmination på 18 forudgående superheltefilm fra filmstudiet Marvel, der har produceret filmene i ti år.

Ud over Avengers-serien har studiet senest lavet filmen "Black Panther".

Forlægget for Avengers-filmene er tegneserien "Infinity Gauntlet", der udkom i 1991.

"Avengers: Infinity War" havde danske premiere 25. april og har fået flotte roser af anmelderne, der har kvitteret med femstjernede anmeldelser.

I filmmagasinet Ekko kalder filmanmelder Ida Rud filmen for "mageløs".

Mens Berlingskes anmelder Kristian Lindberg omtaler filmen som en " frit fabulerende evighedskrig, der både låner pænt og tyvstjæler fra menneskehedens yndlingseventyr, men som også giver generøst tilbage".