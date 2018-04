Allerede i januar 2017 fik Egon Rasmussen afslag på at købe omstridt grund for 300.000 kroner. - Men det var ikke det købstilbud, jeg afviste at kende til, forklarer borgmester Morten Andersen.

Otterup: Egon W. Rasmussen, Nislevvej i Otterup, har flere gange budt på en nabogrund, som Nordfyns Kommune ejer, og hvorfra der flyver plastikrester ind på Egon Rasmussens grund.

En sag, der nu har ført til, at Egon W. Rasmussen har stævnet Nordfyns kommune med påstand om, at kommunen skal rense grunden ved Rødevej helt for plastik og ligeledes rense Egon Rasmussens grund. Sagen føres ved Retten i Odense mandag den 14. maj.

“ Når du spørger, om jeg kender til købstilbuddet fra Egon W. Rasmussen, går jeg naturligvis ud fra, at det er det tilbud, han har sendt til Pia Longet, du refererer til. Borgmester Morten Andersen (V)

Men Nordfyns Kommune har hver gang afslået købstilbuddene, der begyndte på 100.000 kroner, blev til 200.000 og senest 300.000 kroner.

Den 25. april kunne avisen fortælle, at Egon Rasmussen havde sendt en mail med et købstilbud på 300.001 kroner til det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Pia Longet, efter hun har lanceret et forslag om at bruge den omstridte mark til en Teaterskov med plads til en scene til Nordfynsspillene og et hus til De Blå Spejdere.

Avisen spurgte i den forbindelse borgmester Morten Andersen, hvorfor kommunen ikke vælger at sælge grunden og slippe for flere problemer med klager over plastikrester.

Til det svarede borgmesteren: Jeg har ikke set et købstilbud, så det kan jeg ikke forholde mig til.

Det svar undrer Egon W. Rasmussen, for han har den 27. januar 2017 fået en mail fra kommunens jurist, der skriver: "Økonomiudvalget besluttede at afvise dit tilbud om køb af grunden for 300.000 kr., som vi har modtaget den 2. januar 2017."