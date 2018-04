Efter knap en times spil tilkæmpede Mads Hvilsom sig et straffespark, og et kvarter senere scorede han selv, da Sønderjyske slog OB 2-0 søndag eftermiddag i Alka Superligaen.

Med søndagens scoring har angriberen leveret fire mål i de seneste fem kampe, og han er tilfreds med sin nuværende målform.

- Jeg scorede ikke de første 6-8 måneder, så det er dejligt at vise holdkammeraterne, at jeg er til at stole på.

- Det er dejligt at score. Grunden til, jeg er kommet her, er for at score mål, siger Mads Hvilsom.

Hans scoring til 2-0 var et flot solomål.

- Jeg moslede lidt med min tidligere holdkammerat Ryan (Laursen red.), hvor han så røg i græsset. Jeg fik herefter frit løb og trak ind i feltet. Bolden gik ind, og det var rigtig dejligt, siger Mads Hvilsom.

Den 25-årige Sønderjyske-spiller har tidligere scoret 16 mål i en superligasæson, og netop farligheden i modstanderens felt var en af grundene til, at Sønderjyske hentede ham til klubben.

- Vi hentede Mads (Hvilsom red.) sidste sommer, fordi vi kunne huske, at han har en masse energi og aggressivitet samt en rigtig stor lyst til at være i feltet, siger Sønderjyske-træner Claus Nørgaard.

Den formstærke angriber var at finde i startopstillingen for femte kamp i træk søndag, og Claus Nørgaard mener, at Hvilsoms succes kan tilskrives spillerens eget hårde arbejde.

- Det handler meget om, at Mads har fået mere overskud og nu kan slippe bremsen.

- Jeg tror primært, det er ham, der har taget beslutningen om, at han kan bevise, han kan lave mål, siger Claus Nørgaard.

Sønderjyske skal næste søndag med al sandsynlighed møde Hobro i første playoffkamp i jagten på Europa League-kvalifikationen.