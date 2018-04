Replik: Benny Blumensaat sender i fredagens avisen Danmark en tak til provsten i Hjørring for hans indlæg, hvor han efterlyser åndeligheden i forbindelse med diskussionen om omskæring af drengebørn og giver udtryk for, at det er åndeligt forarmet at løse uenighed med forbud.

Hvis det at være åndeligt forarmet betyder, at vi bekymrer os over, at visse religioner og kulturer mener, at en uoprettelig lemlæstelse af spædbørn er Guds vilje eller et verdsligt symbol på åndelighed, kan jeg kun se, at et forbud er den rigtige beslutning - og jeg vedkender mig gerne til den åndelige fattigdom. Mange kultagtige ritualer og love bunder ofte i rent fysiologiske og hygiejniske forhold. Selvom omskærelse har dette formål, svarer det vel til, at vi på forhånd unødigt fjerner blindtarmen på alle nyfødte.

Måske har amputationen af drenges forhud til formål at forebygge det, man i gamle dage kaldte denspanske krave (paraphimotis), der især ramte mænd, som besøgte fremmede lande?

Den gud jeg hørte om i Søndagsskolen, er nok ikke den samme. Der er mange, der på en eller anden måde tror på, at de er åndeligt forbundet til en højere magt, som forlanger nogle uhyrligheder som et bevis på troskab. Som Abraham/Ibrahim, da hans gud forlangte, at han skulle ofre sin søn Isak. Første Mosebog fortæller, at Abraham uden tøven slæbte drengen til alteret og først i sidste øjeblik standser slagtningen og udskifter drengen med en ged.

Nu er vi i det Herrens år 2018, hvor der desværre endnu er megen død og lemlæstelse af uskyldige børn. Men behøver vi også stiltiende se på, at visse kulter stadig gennemfører de mange tusinde år gamle ritualer, som om vi levede på Abrahams tid?