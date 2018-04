Frygten må ikke forhindre os i at vise ansvar

Et fremsat borgerforslag nærmer sig 50.000 underskrifter, og vi politikere skal formentlig snart tage stilling til, om vi skal forbyde omskæring af raske børn under 18 år. Undersøgelser viser, at over 80 pct. af danskerne er for en aldersgrænse. Det er dog et emne, som er præget af stor politisk berøringsangst på grund af hensynet til religiøse minoriteter og den sikkerhedspolitiske situation, men vi må ikke lade frygten forhindre os i at vise ansvar.

I sidste uge samledes Forsvarsministeren, Sundhedsministeren, Justitsministeren, Kirkeministeren og Udenrigsministeren i et samråd på foranledning af Dansk Folkeparti med henblik på en sikkerhedsvurdering af Danmarks situation, hvis borgerforslaget om en aldersgrænse for omskæring bliver implementeret i dansk lovgivning.

Frygten for en ny muhammedkrise, terrortrusler og diplomatiske problemer med det meste af Mellemøsten herunder Israel har fået væsentlig indflydelse på den politiske debat omkring et emne, som Danmark er i sin gode ret til at tage selvstændig stilling til.

Det bekymrer mig, at et suverænt land, som har været en modig 'first mover' inden for mange kontroversielle områder, herunder homoseksuelles ret til at få papir på hinanden, første kvindelige præster mv, pludselig lader den demokratiske handlefrihed påvirke af frygt og bekymring for, hvad andre lande måtte mene om os.

En beslutning om en aldersgrænse vil netop være en opbakning til andre lande, som med demokratiske midler forsøger at modernisere religionens betydning for samfundet. Det hører for øvrigt til den jødiske tradition at fortolke sig i takt med tiden, og det samme gælder Islam. Ligestillingen af kønnene har stor prioritet, og i Danmark er det ulovligt at omskære piger, så hvorfor skal det ikke gælde også gælde for drengebørn? Drengeomskæring handler ikke om islam, jødedommen, antisemitisme eller islamofobi, men om børnerettigheder. For mig vejer drengebørnenes rettigheder tungere end forældrenes kulturelle og religiøse rettigheder.

Jeg har selv været tilhænger af en aldersgrænse i mange år, da min overbevisning er, at barnet har ret til egen krop og trosfrihed, og staten har en forpligtelse til ved lovgivningen at værne om barnets rettigheder. Alligevel ser jeg mine politiske kollegaer ryste på hænderne af frygt for de terrortrusler og andre repressalier, som en lovgivning på området angiveligt ville afstedkomme.

Det er nu, vi skal stå fast på de værdier, som vores samfund hviler på og vise politisk mod. Det kan sagtens være, at det ikke er helt konsekvensløst at gå foran, men vi må vise vejen, for det vi tror på og aldrig lade os styre af frygt.