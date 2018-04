Svendborg: Galleri Bak inviterer til en foredragsaften med psykolog Gitte Nothlev, som taler om psykologien bag møbler. Det foregår på torsdag 3. maj klokken 19 og passer ind i den øjeblikkelige udstilling, som er en pop-up udstilling af moderne kunst og møbeldesign. Det hele foregår i ejendommen Tinghusgade 20a, hvor udstillingen er åben indtil 19. maj. Værkerne, af de forskellige kunstnere, kan købes direkte med hjem fra udstillingen, som derfor vil ændre sig i takt med salget, så der løbende kommer nye kunstnere og værker til. Gitte Nothlev er uddannet cand. psych., autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og unge. Dagligt arbejder hun i privat praksis i Svendborg og er tilknyttet møbeldesign- og salgsfirmaet reflect/team.

Kunstnerne Gitte Buch Keld Nielsen Trine Skov Bruun Marianne Bülow Sabine Jensen Ulla Ellyton Ulla Kristiansen-Kølster Vibe Madsen Lone Skov Nielsen Kirsten Elsgaard Birthe Marie Fyrst Jens Ingvard Hansen Britta Kristensen samt møbeldesign af reflect/team.

Hendes interesse for psykologi og møbler er opstået gennem observation af folks spontane reaktioner, når de har sat sig i firmaets Reflect stol. Det har fået hende til at reflektere over koblingen mellem psykologi og møbler. så meget, at hun altså nu foredrager om det. Den dag holder galleriet åbent fra klokken 18. Foredraget er gratis, men man skal tilmelde sig senest 1. maj.