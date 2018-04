Stig Kongsted Hansen stopper efter ti år som presseansvarlig i Sønderjyske og vil nu hellige sig sommerhuset. Allerede for tre år siden var han klar til at stoppe, men gør nu alvor af truslen. Matchfixing-sagen har ikke gjort det sværere for ham at stoppe.

Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen fortalte sponsorerne om de mange hårde uger, hvor Sønderjyske var i fare for at blive dømt i en matchfixing-sag efter kampen mod Midtjylland. Først for to-tre dage siden, da DIF's matchfixingnævn afviste sagen faldt der ifølge Haysen ro over spillertruppen.

Jesper Hansen, OB's sportsdirektør, overhørte Haysens tale i sponsorrummet. Senere var der så meget plads på pressepladserne, at OB-direktøren tog plads der og helt tydeligt ikke var tilfreds med alt, hvad han så før pausen.

Der var dramatik i Ådalen fredag eftermiddag. En træningskamp i U17-U19 mellem OB og Horsens endte med, at der kom tre ambulancer til kampen. Først brækkede Zlatan Henic håndleddet, og siden stødte Emil Suarez hovedet sammen med Horsens-keeperen. Men alt er godt nu og de er begge kommet hjem fra OUH. Men der venter dem en pause.

Jóan Símun Edmundsson var igen ikke med i truppen, og færingen er efterhånden vel også græsk-katolsk. Arminia Bielefeld bliver hans nye klub og "die Ostwestfalen" offentliggør formentlig mandag officielt det nye samarbejde.

Rasmus Jönsson var heller ikke med i Haderslev, og mange gætter på, at han skal forsøge at være med til at gøre sin gamle klub Helsingborgs IF stor igen. Men han kan naturligvis også skifte til FC Helsingør eller Lyngby eller i den dur.

Jacob Barrett Laursen blev opereret for blindtarmsbetændelse for nogle uger siden og vil komme i kamp igen mandag kl. 16.00 på Ewii Park, hvor OB's reserver møder FCK's ditti.

Carsten Gjørtsvang, håndboldlegende fra TPI, var i Haderslev sammen med sønnen Christian Gjørtsvang, der ifølge Sport Fyns oplysninger var tæt på at skulle have stået på Næsbys 2. divisionshold i lørdagens udekamp i Lyseng.Men så fik han en fiberskade i læggen og måtte bæres væk fra træningsbanen. Næsby vandt alligevel 2-1.

Speakeren er munter. Han begyndte at tale om røgen fra tilskuerpladserne og kaldte det i første omgang for "narkotika", men måtte senere erkende, at han mente "nikotin" i forbindelse med, at han informerede om rygeforbuddet i Sydbank Park.

Sønderjyske stiller op uden Christian "Greko" Jakobsen, Simon Poulsen og Niki Zimling, der alle slås med skader af større eller mindre karakter.