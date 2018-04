- Jeg sagde til Kent, at det kun var et spørgsmål om tid, før jeg eksploderede. Hvis jeg skal spille resten af kampene, så skal jeg ud. Jeg er trods alt 33 år nu og har lært mit eget temperament at kende, og dommeren ville kun vente på at give mig det næste kort. Det er mig ubegribeligt, at Michael Johansen kan dømme straffespark der, sagde Kenneth Emil Petersen bagefter til Sport Fyn.

FODBOLD: Da Sønderjyskes Mads Hvilsom havde scoret til 1-0 på straffespark begået af Kenneth Emil Petersen, gik OB's anfører ud til træner Kent Nielsen og bad om at blive skiftet ud. Straffesparket kostede nemlig OB-stopperen et gult kort og endnu et ville have betydet rødt og karantæne i begge playoff-kampe mod AGF.

Mads Hvilsom forstod godt OB'erne. Det var ham, som OB-anføreren begik straffesparket imod.

- Det er en en fifty-fifty-situation, og jeg forstår godt, hvis OB'erne er sure. De har en sag. Men Kenneth Emil tager alligevel fat i min trøje og river sig ind foran mig, så han kan blokere for mit skud. Så jeg føler, at jeg skal falde. Men jeg kan måske godt forstå, at de ikke synes, at der er straffespark, sagde den dobbelte Sønderjyske-målscorer.

Kent Nielsen forstod heller ikke kendelsen.

- Kampen cruiser mod 0-0. Vi havde svært ved at komme igennem deres kompakthed og de levede på omstillinger uden at skabe chancer. Ud af ingenting kommer straffesparket. Jeg er ikke enig i kendelsen. Det har noget at gøre med manglende linje. På slowmotion kan man altid finde nogen, der har fat og skubber. Vi taler om de her internationale kampe og hvor intense de er, og der bliver aldrig dømt straffe for den slags. Det sker ti gange i løbet af kampene. Kendelsen bliver kampafgørende i dag.

- Kenneth Emil var bagefter ikke på talefod med dommeren og talte om, at han ville ud. Jeg kender ham, så det var hensigtsmæssigt at tage ham ud. Han er vigtig for os i de kommende kampe, og der skulle ikke så meget til. Vi er skuffede i dag, for vi skabte det, vi skulle i store dele af første halvleg. Men skuffelsen har lagt sig mandag og vi føler os godt rustede til AGF-kampene, som vi kalder for kvartfinaler. Alle fire hold er lige og kampene kan blive afgjort af små ting som straffesparket i dag, mente OB-træneren.