FODBOLD: Dommer Michael Johansen har aldrig været denne skribents kop the. Har altid følt, at hans fornemmelse for spillet og spillerne har ladet meget tilbage at ønske. Nu har det fynske land jo også været begunstiget af at have Claus Bo Larsen som forbillede og han fik kredit for ikke altid at dømme det, der stod i lovbogen. Det gør Michael Johansen. Nogen gange. Uden hensyntagen til kampens puls.

Kampen Kort SuperligaSønderjyske-OB 2-0 (0-0)Mål: 1-0 Mads Hvilsom (57 - straffespark) begået af Kenneth Emil Petersen, 2-0 Mads Hvilsom (73) slider sig fri og scorer.



Advarsler: Kenneth Emil Petersen, OB (57), Jeppe Simonsen, Sønderjyske (62).



Sønderjyske: (3-5-2) Sebastian Mielitz - Stefan Gartenmann, Marc Pedersen, Kees Luijckx - Jeppe Simonsen, Eggert Jonsson, Marcel Rømer, Rasmus Vinderslev, Nicholas Marfelt (88. Søren Frederiksen) - Mads Hvilsom (79. Mikael Uhre), Simon Kroon (86. Victor Ekani).



OB: (4-4-2) Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen (59. Troels Kløve), Marco Lund, Mikkel Desler - Julius Eskesen (75. André Rømer), Jens Jakob Dyhr Thomasen, Jeppe Tverskov, Mathias Greve - Anders K. Jacobsen, Nicklas Helenius (71. Mathias Jørgensen).



Bedste spillere:



Sønderjyske: Mads Hvilsom OB: Sten Grytebust



Dommer: Michael Johansen- karakter: 02 - man ved aldrig, hvor man har ham.



Tilskuere: 4.242



Næste kamp: 1. playoff-kamp kl. 14 eller 16, AGF-OB.

Havde Michael Johansen dømt et topopgør mellem FC København og Brøndby, havde han aldrig fløjtet for den udåd, som OB's anfører Kenneth Emil Petersen begik mod Mads Hvilsom efter en lille times spil. OB-anføreren tog vist fat i Hvilsoms trøje, da den sønderjyske angriber lænede sig ind mod OB'eren. Det var nok til et straffespark, selv om Federico Santander forleden i Horsens var ved at kaste en østjyde helt ud i fjorden med et et slynggreb - uden konsekvens.

Det ændrer ikke ved, at OB ramte en af de kampe, hvor meget af det fine spil blev brødløs kunst.

En midtbane bestående af Mathias Greve, Jens Jakob Thomasen, Jeppe Tverskov og Julius Eskesen borger for teknisk overskud, men det hele blev for ofte fremført som en omvendt stumfilm, hvor det hele gik utroligt laaaaangsomt, så sønderjyderne kunne komme på plads.

Nuvel, OB forsøgte indimellem den direkte bold, der efterhånden er skrevet ind i den stribede tråd i Ådalen som alternativ til boldmassageri.

Det nytter jo heller ikke, at Nicklas Helenius brænder alene med målmanden efter et lille kvarter og lobber bolden over målet. Og Anders K. Jacobsen fandt heller aldrig de nødvendige rum og var næsten anonym. Julius Eskesen og Ryan Laursen havde tilløb til gode gennembrud bag Nicholas Marfelt, men den afgørende pasning blev slået forkert.