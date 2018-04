Det engelske mesterhold scorede to gange før og to gange efter pausen, da West Ham blev slået 4-1.

Manchester City buldrer videre i Premier League, selv om holdet for længst har sikret sig det engelske mesterskab.

Søndag blev West Ham fra bunden af rækken slået med 4-1 på udebane.

Leroy Sane åbnede festen med det første mål efter et lille kvarter, og det blev 2-0 på et selvmål fra Pablo Zabaleta, da uret var tæt på at runde den halve time.

West Ham fik reduceret på et direkte frispark fra Aaron Cresswell før pausen, inden brasilianerne Gabriel Jesus og Fernandino med et mål hver cementerede City-sejren i anden halvleg.

City topper Premier League suverænt med 93 point.

Med tre spillerunder tilbage af sæsonen har manager Josep Guardiolas mandskab dermed fortsat mulighed for at nå over 100 point.

West Ham har 35 point på ligaens 15.-plads og kan endnu ikke vide sig sikker på at undgå nedrykning.

Med tre kampe tilbage har holdet tre point ned til Southampton under nedrykningsstregen.