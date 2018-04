Den perfekte dag til parkarbejde, kunne den lille snes fremmødte TICKON-venner konstatere, da de søndag formiddag ankom til Tranekær for at give Slotsparkens land art-skulpturer et forårsløft: Trækronerne stod gennemsigtigt lysegrønne, solen skinnede og temperaturen var ideel - ikke for varmt til at arbejde og ikke så koldt, at man hellere ville blive hjemme i stuen.

Der blev gravet og savet og klippet og nippet og hakket og snakket. Og da arbejdsdagen sluttede omkring tre timer senere, var der gravet en halv snes drænrender for at afvande parkens stier og puslet om tre af parkens stedsspecifikke skulpturer.

I første omgang var det Alan Sonfists værk fra parkens indvielse i 1993, "The Maze of the great Oak of Denmark within Stone Ship - 1001 Young Trees", der kom under kærlig behandling - med ivrige save.

For amerikanske Alan Sonfist havde nok været lidt optimistisk, da han beplantede sin stensætning med 1001 unge egetræer. De lækre og sikkert velsmagende helt små egetræer fik i hvert fald ikke lang levetid blandt parkens får og vildt, mens andet krat hurtigt skød op.

Opgaven søndag var derfor at tynde ud i træerne, så værket igen kan ses i sin helhed.

Brit Smelværs Stillested II hører sammen med bla. Organic Highway af danske Mikael Hansen til de steder, som regelmæssig skal gøres i stand.

Smelværs skiferstens-skål fordi tidsler og brændenælder konkurrerer med hinanden om at skyde til måls efter revnerne mellem skiferpladerne, og Hansens highway fordi bunker af visne blade kan sløre den ellers stramt opbyggede vej, der optisk syner kilometerlang. (ibfj)