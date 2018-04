Indsigt

Dagligbrugsen i Sandager har netop præsenteret et underskud i sit seneste regnskab og har kæmpet med økonomien siden 2013. For nogle år siden lukkede Dagligbrugsen i Turup. Hvordan går det generelt med de mindre dagligvarebutikker på landsplan?

- Generelt kan man som udgangspunkt sige, at de de fem discountkæder vi har i Danmark sidder på 45 procent af markedet. Så er der 55 procent tilbage, og de skal deles mellem de store varehuse som Føtex, Kvickly og Bilka. Derefter er der de mindre som Lokalbrugsen og Dagligbrugsen. Det er den type butikker, det er gået ud over de senere år. De mister omsætning og får svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Hvorfor er det netop den type daglivarebutikker, der har det svært?

- Det er dem, der har en mellemstørelse, som har vanskeligst ved at klare sig. På den ene side kan de ikke få omkostningerne ned på samme måde som discountbutikkerne, og samtidig har de ikke det store vareudvalg, som varehusene har.

Vil de mindre dagligvarebutikker fortsat være der i fremtiden?

- Det er svært at svare på. Det afhænger helt klart af stedet, og hvor vi er. Men man kan sige generelt, at den type butikker, som ikke er discount og heller ikke har et supermarkeds vareudvalg, er dem, der har det sværest. Dem vil der lukke flere af i årene, der kommer.

Hvad kan de mindre dagligvarebutikker selv gøre for at opretholde en god økonomi?

- De kan samle services sammen i lokalområdet som posthusudlevering, apoteksudlevering, pakkeudlevering og indlevering af tøj til vask og rens. Alle de ting man kan komme i tanke om. Butikker, som har trafik af mennesker, får nemmere lavet noget omsætning.

Hvad er det, der har gjort det svært for de mindre dagligvarebutikker?

- Det er primært to ting. Dels har vi fået discount som forretningsmodel, men også vandringen fra land mod by har betydning. Flere og flere ting centraliseres i de større byområder, hvor der er et større vareudvalg. Forudsætning for at forbrugerne, som bor i oplandet, søger ind til byerne for at handle er, at de er blevet mobile, fordi vi har fået flere biler. De kan handle på vej hjem fra arbejde, eller køre efter det. Vi er ikke længere bundet af det sted, hvor vi bor.

Er der kommet for mange dagligvarebutikker i forhold til efterspørgslen?

- Der er i hvert fald kommet for mange til, at alle kan have det godt. Men på den anden side vil detogså altid være sådan, at der er et større udbud end efterspørgsel i markedet. Det betyder konkurrence, og derfor har vi som forbrugere flere valgmuligheder i dag end tidligere. I øjeblikket har Lidl, Netto og Rema planer om at åbne flere butikker. I den anden ende ved jeg godt, at en række Fakta-butikker lukker, men det betyder bare, at det bliver en mindre kæde, mens de andre vokser. Den næste store milepæl er, at discountbutikkerne ikke har en markedsandel på 45 procent som i dag, men begynder at nærme sig de 50 procent. Der er ikke noget, som tyder på discountmodellen ikke fortsat vil være en succes. Når det gælder dagligvarer, vægter forbrugere pris som det vigtigste, uanset hvor meget service, man giver, eller hvor flinke og rare personalet er i de mindre butikker. Hvis ikke de kan holde prisen på samme niveau som konkurrenterne, taber de omsætning. Det rammer også Bilka og Føtex, som har måtte tilpasse deres vareudvalg.