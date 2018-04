Selvom omsætningen steg i Dagligbrugsen i Sandager i 2017, kom brugsen, der de senere år har kæmpet for overlevelse, ud med et underskud.

Sandager: Omsætningen steg i Dagligbrugsen i Sandager i 2017.

Men det betyder ikke, at økonomien er i den skønneste orden i brugsforeningen. For avancen på de solgte varer faldt, der blev skiftet uddeler, der blev ryddet godt ud i varelageret, og der lå et par regninger fra 2016, som ventede på at blive betalt.

Derfor blev årets resultat i brugsen på Torupvej 1 i Sandager skrevet i rødt i form af et minus på 170.000 kroner.

Brugsen i Sandager Dagligbrugsen i Sandager ligger på Torupvej 1.



Brugsen har i de senere år kæmpet for at få økonomien til at hænge sammen, og i 2013 var den meget tæt på konkursbegæring, men blev reddet på målstregen.



I 2015 stillede Coop, der ejer Dagligbrugsen-kæden, en sikkerhedsgaranti på 300.000 kroner.



Via en indsamling, frivillig hjælp i butikken og øget salg lykkedes det at samle pengene ind, så de kunne blive betalt tilbage, inden fristen udløb.



Anders Hansen blev hentet til som ny uddeler fra 1. februar 2017.

Brugsforeningens formand Jacob Jacobsen forklarer, at de 130.000 af underskuddet relaterer til 2016.

Årets omsætning løb op i 9.350.000 kroner. Det var en stigning på et par procent i forhold til 2016. Den stigning vækker naturligvis glæde hos uddeler Anders Hansen, der blev ansat i februar 2017.

- Jeg er godt tilfreds, for fra august til december har vi indhentet fem procent ekstra omsætning hver måned, for sommeren har ikke været god ved os, og januar, februar og marts var en opstart for mig.

- Vi plejer at tjene mest om sommeren. Vi plejer næsten at fordoble omsætningen på de to-tre måneder. Vi havde samme omsætning som i 2016 i sommerferien, men hvis vi havde haft mere sol, havde det været meget bedre. For så vil folk hellere grille i stedet for at køre ud og spise, siger Anders Hansen.