Repræsentantskabet valgte de samme personer til bestyrelsen i forsyninsselskabet Flow Elnet A/S (tidligere SEF Net). Der var her plads til to forbrugerrepræsentanter yderligere, nemlig Kim Galsgaard og Bjarne Olsen.

Den hidtidige politisk udpegede Søren Bøving-Andersen (V) blev genvalgt. Det samme gjorde medarbejderrepræsentanten Lars Friis Jørgensen. De to selvsupplerende medlemmer, som bestyrelsen udpeger forskudt i den fireårige valgperiode, har først skiftedag om to år. Det er Lars Foged og Stina Løndahl Henriksen.

Flow Elnet A/S er nyt navn på monopolselskabet, der driver forsyningsnettet. Ifølge direktør Anders Banke er navneskiftet sket af nød.

- "SEF Net" ligger for tæt på "SEF", og det må det lovgivningsmæssigt ikke, siger han og fortæller, at alle landets elselskaber for øjeblikket er i gang med samme øvelse.

Som om det ikke var nok, så er der endnu et nyt navn at lære. Nemlig Origo Service, som skal fungere som serviceselskab for forsyningsnet-selskabet.

- Det betyder, at alle installationer, transformerstationer og kabelskabe vil bære navnet Flow Elnet, sagde bestyrelsesformand Søren Bøving-Andersen i sin beretning, hvor han også talte også om andre store forandringer det seneste år.

- Indførelse af Engrosmodellen i 2016 har stillet store krav til systemmæssige forandringer og ændring af arbejdsgange. Ændringer som i et vist omfang desværre også har ramt vores kunder, når det gælder korrekte og forståelige afregninger, sagde han. - For den almindelige el-kunde sker afregningen nu uden problemer, og dermed modtager 27.000 af de i alt 28.000 kunder korrekte afregninger. Men vi skal ikke underkende, at de resterende 1000 kunder, primært kunder med egne solceller, har været en udfordring at håndtere afregningsmæssigt.

- Det er meget beklageligt, når sådanne forandringer går ud over dem, som vi er sat i verden for at betjene. Men jeg kan med sindsro sige, at alle gode kræfter har været sat ind, og forhåbentlig er vi over det meste ved årets udgang, sagde han og nævnte i samme forbindelse, at et forslag fra et repræsentantskabsmedlem har fået ben at gå på.

- SEF barsler nu med et helt nyt betalingssystem, som gør det muligt at modtage sin faktura på mail og dermed betale direkte via betalingskort eller Mobile Pay.

Også flexafregning, som er en afregning time for time, bliver der nu åbnet for.

- Flexafregning vil give kunderne mulighed for at tilrettelægge deres forbrugsmønster, så der bruges el på de tidspunkter af døgnet, hvor den er billigst. Dermed kan tøjvask, opvask eller opladning af el-bilen ske på de tidspunkter af døgnet, hvor strømmen er aller billigst - hvilket som oftest er om natten eller i timer med rigtig meget vind, sagde Søren Bøving-Andersen. Flexafregning indføres løbende fra 1. januar i år og frem til 2020.