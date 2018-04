Syv steder i Odense lagde gulv til "Dansens dag" - en hyldest til dansens evne til at krydse alle grænser og forene folk verden over. Vi var med til starten på Amfiscenen.

Hun står lige ved scenen, klar til snart at skulle op og danse. Hun piller lidt i sine fletninger under den smarte kasket, men vender sig så og flyver i en sky af gadedrengehop ned på pladsen foran scenen for at hente sin jakke.

- Der er tit en masse følelser forbundet med musik, og jeg kan godt lide den måde, man kan udtrykke sig på gennem dans - bevægelse til musik. Det er sjældent, at man kan få lov til at rocke, når man går ned gennem gågaden, uden at alle kigger. Det er mere anset, når man hopper i et par dansesko, som han siger med et smil.

- Vi er en ny forening, og derfor har vi det princip, at folk kan komme hele året. Vi prøver at få alle med, og så hopper folk med og gør det så godt, de kan, forklarer han.

I kulissen står Simon Andersen og følger med. Han er leder af Odense Danse Center, som åbner række af dansearrangementer på Brandts i anledning af den verdensomspændende "Dansens dag". Og han har ingen problemer med, at trinene er lidt ude af sync ind imellem for nogle af de ikke så trænede:

Dansen har sit eget sprog, som en af pionererne af den moderne dans, Mary Wigman, gjorde opmærksom på for mere end 50 år siden:

- Dansen er et levende sprog, der taler om mennesket. Dans er en kunstnerisk besked, der svæver over virkeligheden for - på et højere niveau - at tale i billeder og allegorier om menneskets indre følelser og behov for kommunikation, som hun skrev.

Og "Dansens dag" forsøger netop at gøre folk opmærksom på dansens egenskab som et sprog, vi alle ubevidst forstår - et sprog, der kan krydse politiske, kulturelle og etniske grænser og "forene folk i fred og venskab", som det hedder i noget af materialet fra begivenheden.

Og derfor er der også grund til at fejre dans i alle afskygninger - fra leg og fornøjelse til sport og kunst - som det sker denne dag.