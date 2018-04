Randers FC forværrede Lyngby-krisen, da kronjyderne søndag tog en 3-1-sejr i Alka Superligaen på Lyngby Stadion.

Sejren har ingen betydning i forhold til stillingen i nedrykningsspillets pulje 2, hvor Randers slutter på tredjepladsen, men det giver holdet et skud selvtillid inden næste uges vigtige playoff-kamp mod Helsingør.

Lyngby ender sidst i puljen og har nu ikke vundet i de seneste 20 ligakampe.

Det var gæsterne fra Randers, der kom i front efter bare fire minutters spil. Georgieren Saba Lobzhanidze gjorde det til 1-0 med sit sjette mål i de seneste seks Alka Superliga-kampe efter en fejl i Lyngby-defensiven.

Lyngby havde bolden mest i første halvleg, men det blev sjældent farligt. Randers burde derimod have scoret mere end et mål, da blandt andre Bashkim Kadrii og Nicolai Poulsen misbrugte store tilbud.

Seks minutter efter pausen kom gæsterne dog på 2-0, da Nicolai Poulsen opsnappede en dårlig tæmning i Lyngby-defensiven og sparkede bolden sikkert i kassen.

Helt fortjent skulle det også blive 3-0 efter 67 minutter, da Bashkim Kadrii sparkede en returbold fra Lyngby-målmand Andreas Larsen sikkert i mål.

Lyngby fik med et kvarter igen reduceret til 1-3, da et indlæg fra Mathias Hebo Rasmussen gik i mål efter sløjt spil af Randers-målmand Frederik Due, der blev noteret for et selvmål.

Med sejren er Randers nu ubesejret i tre ligakampe, inden det for alvor går løs med de vigtige playoff-kampe i næste weekend.

Her møder Randers søndag FC Helsingør på udebane, mens Lyngby tager imod Silkeborg. Der er returkampe ugen efter.