Med en sejr over Hårby behøves Tarup-Paarup ikke at bekymre sig om nedrykning, men kan i stedet kigge opad i tabellen. Holdet har allerede nu samme pointtal som i hele sidste sæson, så de kan glæde sig over fremgangen.

Mod Hårslev satte værterne sig med det samme på spillet. Gæsterne stod afventende, og skabte ikke ret meget. De var kun tæt på to gange hvor hjemmeholdet fejlede. Efter et kvarters spil tog værterne føringen, men trods meget boldbesiddelse, havde Tarup-Paarup svært ved at skabe åbne chancer. Det lykkedes dog at lukke kampen i 2. halvleg med endnu en scoring. (Lund)