Efter to smalle nederlag i træk kom Fjordager tilbage på sejrssporet søndag formiddag, da de storsejrede ude mod Avrasya.

- Vi skyldte lidt offensivt efter ikke have scoret i de to forudgående kampe. Vi havde inden opgøret talt om at komme frem over stepperne, med positiv fodbold, og dermed genfinde noget af den spilleglæde som vi startede ud med i foråret. Det må man sige at vi lykkedes meget godt med. Samtidigt var det dejligt at se målene blive fordelt blandt mange spillere, udtalte Fjordager træner Michael B. Nielsen.

Det blev til hele syv forskellige målscorer for gæsterne i den overbevisende sejr. Lasse B. Christensen var den eneste som scorede to gange.

(sb)