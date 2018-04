Nyborg: Vejret var intet mindre end fantastisk, og ser man bort fra en lidt forkølet start med kun en håndfuld tilskuere var der også godt med besøgende på Torvet i Nyborg, hvor der søndag var arrangeret Dansens Dag.

Det var blot anden gang, det verdensomspændende arrangement blev afholdt i Nyborg, men ifølge turistchef Sanne Hoffensetz Andresen håber man på at kunne gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Desværre ser det også ud til at være et tilbagevendende fænomen, at en eller flere personer forsøger at ødelægge det for andre, når der skal finde aktiviteter sted på Torvet, konstaterede Nyborg Kommunes eventkoordinator Liz Kaysen, der fik rigtig travlt søndag morgen.

I løbet af natten havde ukendte gerningsmænd nemlig flået tæppet af dansescenen.

- Det er ærgerligt, at vandalister på den måde forsøger at sabotere Dansens Dag. Vi har forsøgt efter bedste evne at lægge tæppet pænt på igen, men det kunne ikke blive lige så godt som før, så vi er lidt knuste, fortalte hun og tilføjede, at man kun kan håbe på, gerningsmændene optræder på videooptagelser fra Torvet.

Det var tilfældet, da unge mænd sidste år smadrede en udstilling af græskar på Torvet og brugte dem som kasteskyts mod rådhusbygningen, konstaterede hun, alt imens Judy Egholm, formand for Støtteforeningen for Village Ballet, havde travlt med at feje gulvet, inden fem balletpiger skulle indtage scenen.

De optrådte dog ikke som repræsentanter for Village Ballet, fordi balletskolen under Nyborg Bibliotek ikke var en del af arrangementet. I stedet havde Oline Frou Egholm, Vianna Strandholdt, Marie Constance Larsen, Laura Sørensen og Lærke Korf fundet på deres eget navn, ligesom de selv havde lavet koreografien til en dans inspireret af Harry Potter.

Blandt de optrædende på dagen var også Danehofgarden, Nyborg Folkedansere, Nyborg Voldspils vinterskole, NGIF seniordansere, linedanserne fra Wild Steps samt en gruppe fra Odense, der kalder sig Baila El Tango - på dansk: Lad os danse.