Avisomtalen af mandskabsproblemerne førte til en mindre shitstorm på Facebook og i kommentarsporene på fyens.dk, fordi det kom frem, at Claus Skov Rasmussen ikke har overenskomst med sine ansatte. Flere var inde på, at hans problemer var selvforskyldte og 3F Sydfyns formand Bjarne Elnegaard gav udtryk for, at Claus Skov Rasmussen kunne løse rekrutteringsproblemerne ved at tegne overenskomst med fagforeningen.

Vi lever vel i et frit land, og jeg har det sådan, at jeg nødig vil binde mig til en aftale, jeg får svært ved at komme ud af, og jeg har ikke tillid til, at en overenskomst vil gøre noget godt for mig. Claus Skov Rasmussen, indehaver af Faaborg Stillads

Dermed stod Faaborg Stillads stort set uden folk og Claus Skov Rasmussen måtte aflyse en del aftalte opgaver og opgive at byde ind på andre. Han kaldte situationen for sit livs krise og overvejede lukning af stilladsudlejningen, som han har drevet siden år 2000.

Faaborg: To nyansættelser og en tredje i venteposition afblæser krisen for Claus Skov Rasmussen, Faaborg Stillads, der har kørt på vågeblus, siden et spil af tilfældigheder betød, at tre af hans svende sagde op på tre dage. Èn flytter fra landsdelen, én tog nyt job på et boreplatform og en tredje røg i spjældet.

Til gengæld betød omtalen også, at adskillige jobinteresserede henvendte sig, heraf nogle med den nødvendige uddannelse.

- Jeg har ansat én fra Midtfyn og én fra Svendborg. De er startet på 185 kr. i timen med aftale om en ny lønforhandling 9. maj. Selvfølgelig får de weekend-tillæg, feriepenge og pension - efter tre måneders ansættelse. De har de samme goder, som de ville have i kraft af en overenskomst, sikkert flere fordi jeg er ret fleksibel, hvis mine ansatte også er fleksible.

Så hvorfor ikke bare tegne overenskomst?

- Vi lever i et frit land, og jeg har det sådan, at jeg nødig vil binde mig til en aftale, jeg får svært ved at komme ud af, og jeg har ikke tillid til, at en overenskomst vil gøre noget godt for mig. Da jeg selv var lønmodtager, følte jeg ikke, at fagforeningen gjorde noget godt for mig. Fagforeningen gør noget godt for sig selv, og jeg tænker, at jeg og mine ansatte kan lave aftaler, der kommer begge parter til gode.

Er der udelukket, at du vil skrive under på en overenskomst?

- Nej, det er det ikke, jeg overvejer at melde mig ind i en arbejdsgiverorganisation, og i så fald vil jeg nok komme i en hovedoverenskomst. Det vil have den fordel, at jeg kan melde mig ud igen, hvis det ikke svarer til mine forventninger.